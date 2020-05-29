В Башкирии погибла попавшая в аварию вместе с четырехлетней дочерю 27-летняя девушка
Вчера, 10:11ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по РБ
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
После столкновения в Баймакском районе погибла мама четырехлетней девочки. Подробности рассказали в региональном госавтоинспекции.
По данным ГИБДД столкновение между Ravon R4 с погибшей за рулем и встречным Hyundai Creta произошло на 178 километре дороги Серменево-Амангильдино-Баймак.
В дорожной полиции отметили, что 45-летний водитель Hyundai ранее был лишен права управления транспортным средством. После столкновения его и четырехгодовалую девочку доставили с травмами в больницу. 27-летняя мама ребенка скончалась на месте. В госавтоинспекции сообщили, что малышку уберегло детское кресло.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей