В Башкирии нашли мертвым пропавшего 35-летнего Александра Смирнова

О том, что Александр погиб, стало известно сегодня от волонтеров «Лиза Алерт Башкортостан». 35-летний уфимец исчез еще зимой, тогда поисковики и начали распространять ориентировки мужчины.

Все это время о пропавшем не было никакой информации. Где нашли уфимцы и есть ли у него признаки насильственной смерти не сообщается. Также неизвестно, где именно было найдено тело пропавшего.