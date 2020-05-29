В Башкирии нашли мертвым пропавшего 35-летнего Александра Смирнова
Вчера, 11:58ПроисшествияРоман ФаткуллинФото: Лиза-Алерт
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Волонтеры, полиция и жители Башкирии искали мужчину с февраля этого года.
О том, что Александр погиб, стало известно сегодня от волонтеров «Лиза Алерт Башкортостан». 35-летний уфимец исчез еще зимой, тогда поисковики и начали распространять ориентировки мужчины.
Все это время о пропавшем не было никакой информации. Где нашли уфимцы и есть ли у него признаки насильственной смерти не сообщается. Также неизвестно, где именно было найдено тело пропавшего.
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