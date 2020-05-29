В Башкирии мужчина попытался покончить с собой в центре города
Вчера, 15:39ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Коррупционный Нефтекамск/ vk.com
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К радикальному решению мужчина пришел прямо у здания администрации Нефтекамска.
Сюжеты: Фотофакт
Сегодня, 29 мая, в группе «Коррупционный Нефтекамск» опубликовано видео, на котором заснята попытка совершения самоубийства.
В районе полудня некий мужчина пришел к зданию городской администрации и попытался покончить с собой. Оказавшиеся рядом прохожие спасли его. В итоге, судя по всему, он отделался ожогами.
Как сообщает Башинформ, накануне он выдвинул местной власти ряд имущественных требований и пытался шантажировать администрацию, угрожая им широким резонансом, в случае если его требования не будут выполнены. Житель города не согласился с решением местных властей организовать пожарный проезд на арендованной им земле.
Напомним, в январе 2018 года такой же поступок совершил житель Ишимбая. Он впоследствии скончался от полученных ожогов.
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