В Башкирии мужчина попытался покончить с собой в центре города

Сегодня, 29 мая, в группе «Коррупционный Нефтекамск» опубликовано видео, на котором заснята попытка совершения самоубийства.

В районе полудня некий мужчина пришел к зданию городской администрации и попытался покончить с собой. Оказавшиеся рядом прохожие спасли его. В итоге, судя по всему, он отделался ожогами.

Как сообщает Башинформ, накануне он выдвинул местной власти ряд имущественных требований и пытался шантажировать администрацию, угрожая им широким резонансом, в случае если его требования не будут выполнены. Житель города не согласился с решением местных властей организовать пожарный проезд на арендованной им земле.