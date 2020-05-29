В Башкирии мужчина облил пристава бензином и пытался поджечь
Вчера, 15:40ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Следственный комитет сообщил, что возбуждено дело о посягательства на жизнь лица, осуществляющего правосудие.
Сообщается, что 41-летний житель Стерлитамака пытался отомстить судебному приставу и поджечь его. Инцидент произошел 24 мая.
Для этих целей подозреваемый встретился на улице, облил горючей жидкостью, а после пытался поджечь попутно угрожая убийством. На помощь приставу подоспели другие, а нападавшего задержали. Причина мести была в том, что тот передал его автомобиль другому в счет погашения задолженности.
В настоящий момент решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 295 УК РФ.
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