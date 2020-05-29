В Башкирии мужчина облил пристава бензином и пытался поджечь

Для этих целей подозреваемый встретился на улице, облил горючей жидкостью, а после пытался поджечь попутно угрожая убийством. На помощь приставу подоспели другие, а нападавшего задержали. Причина мести была в том, что тот передал его автомобиль другому в счет погашения задолженности.