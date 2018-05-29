В Башкирии за ночь в пожарах один человек пострадал и один скончался

28 мая в 21:15 произошел пожар в селе Первомайский Салаватского района, сообщили в пресс-службе МЧС по республике. Было открытое горение дома 7х6 метров по всей площади. Сгорел бревенчатый дом, дощатая веранда, бревенчатые сарай и баня.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что во время пожара скончался мужчина 1953 года рождения. На месте работает дознаватель, выясняется причина возгорания.