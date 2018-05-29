В Башкирии парень разбился, пытаясь сделать селфи на водонапорной башне

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В Следкоме Башкирии уже начали проверку по данному факту.
Как сообщает ГТРК Башкортостан, трагедия произошла днем 29 мая в Белорецке. 20-летний местный житель забрался на башню, чтобы сделать эффектное селфи с друзьями. Однако не справился с равновесием и разбился насмерть.
«Я с работы шел, лежал человек, рядом рыдала девушка, толпа полиции стояла, дверь башни была открыта», — пишут в соцсетях очевидцы.
По данному факту проводится проверка, рассказали «Вестям» в пресс-службе СКР по РБ.
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