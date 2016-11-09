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В Башкирии задержали лже-генерала, вымогавшего взятку
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Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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В Башкирии задержали лже-генерала, вымогавшего взятку
Сегодня, 12:17ПроисшествияКонстантин КлимовФото: Пресс-служба СК РБ.
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