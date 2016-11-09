В Башкирии задержали лже-генерала, вымогавшего взятку

В Уфе МВД и ФСБ провели задержание подозреваемых в крупном мошенничестве.

В Уфе сотрудники регионального МВД и управления ФСБ России задержали троих подозреваемых в крупном мошенничестве. Предварительно известно, что трое мужчин вымогали у местного жителя миллион рублей, обещая ему содействие при трудоустройстве в компанию «Башспирт», на руководящую должность. При этом один из задержанных представлялся высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов.

- При передаче части требуемой суммы все трое задержаны в одном из торговых комплексов города Уфы. В сумке одного из них изъят 1 миллион рублей. В ходе обыска в его квартире изъято форменное обмундирование с погонами подполковника и генерал-майора, поддельные удостоверения различных ведомств, в том числе правоохранительных, нагрудные знаки и многое другое, - сообщили в МВД России.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления следственного комитета, мошенники вымогали 2 млн рублей.

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