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В Башкирии в ДТП с легковушками один пассажир погиб и четверо пострадали
Сюжеты:
Весна в БашкирииБолеем за нашихАнтикоррупция
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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В Башкирии в ДТП с легковушками один пассажир погиб и четверо пострадали
Сегодня, 10:36ПроисшествияЗлата ЗуковичФото: ГИБДД по РБ
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