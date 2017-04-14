В Башкирии в ДТП с легковушками один пассажир погиб и четверо пострадали

Молодой водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями.

Утром 28 мая на третьем километре автодороги Стерлитамак-Салават 18-летний житель Стерлитамака за рулём «ВАЗ-21099» выехал на встречку и столкнулся сначала с «Ладой Нивой», а после со встречной «Лада Калина», сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.

В результате ДТП водитель «ВАЗ-21099» и его два пассажира 18 и 20 лет были госпитализированы, 18-летняя пассажирка скончалась в больнице вечером. 61-летний водитель «Лада Калина», его 83-летняя мать и пятилетний сын с травмами обратились к врачам. Все пострадавшие – жители Стерлитамака.

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