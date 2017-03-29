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Прокуратура добилась возбуждения дела по факту махинаций с землёй в Уфе
Сюжеты:
Весна в БашкирииБолеем за нашихАнтикоррупция
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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Прокуратура добилась возбуждения дела по факту махинаций с землёй в Уфе
Сегодня, 11:40ПроисшествияКонстантин Климов
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