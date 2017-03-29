Прокуратура добилась возбуждения дела по факту махинаций с землёй в Уфе

В результате мошенничества бюджету нанесён ущерб на 2,4 млн рублей.

Как удалось установить в ходе проверки, в 2013 году неизвестный, с помощью поддельных документов, зарегистрировал на местного жителя 17 соток земли на улице Кооперативной, на момент регистрации стоимость участка была 2,4 млн рублей. После этого участок несколько раз перепродавался третьим лицам.