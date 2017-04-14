Подконтрольное мэрии Уфы предприятие задолжало работникам 12 миллионов

200 сотрудников не получали часть зарплаты более трёх месяцев.

200 работников уфимского муниципального предприятия «СУРСИС» (Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений) на протяжении трёх месяцев не получали часть заработной платы. Общий долг компании перед работниками составил около 12 млн рублей.

После того как прокуратура обратила внимание на нарушение, руководство предприятия нашло деньги и погасило долги перед сотрудниками. Напомним, в случае если работодатель на протяжении двух месяцев полностью не выплачивает зарплату, то ему грозит уголовное преследование.