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Подконтрольное мэрии Уфы предприятие задолжало работникам 12 миллионов
Сюжеты:
Весна в БашкирииБолеем за нашихАнтикоррупция
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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Подконтрольное мэрии Уфы предприятие задолжало работникам 12 миллионов
Сегодня, 10:16ПроисшествияКонстантин КлимовФото: mup-sursis.ru
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