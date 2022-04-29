В Башкирии нашли убийцу 11-летнего ребенка, пропавшего 21 год назад

В Башкирии нашли убийцу 11-летнего ребенка, пропавшего 21 год назад
В Башкирии нашли убийцу 11-летнего ребенка, пропавшего 21 год назад
Вчера, 10:22ПроисшествияНаталья БалыковаФото: 1mediainvest.ru
Мальчика задушила мать, но долгое время она оставалась вне подозрений, сообщила пресс-служба МВД по РБ.

Ребенок пропал 21 июля 2001 года. Об этом сообщил его дедушка. В тот день мальчик уехал от него на велосипеде, но до дома не добрался. По факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело, найти его так и не удалось.

Спустя 16 лет в лесополосе между деревнями Хасаново и Культубан Баймакского района обнаружили человеческий череп, останки направили на экспертизу. В результате удалось установить генетический профиль — он совпал с ДНК родителей пропавшего школьника. Расследование уголовного дела возобновили.

В ходе совместных с СКР по региону оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 62-летнего ранее судимого отчима пропавшего ребенка, а затем и его 52-летнюю мать. Женщина созналась в убийстве сына. По ее словам, совершить преступление ее заставил сожитель, которому мешал ребенок.

В день, когда мальчик вернулся от дедушки, она позвала его на прогулку в лес. В лесополосе мать задушила ребенка поясом от халата, который ей дал гражданский супруг, а затем закопала тело. Велосипед и обувь сына она бросила недалеко от места преступления, а пояс и халат сожгла.

Супруги в зависимости от роли и степени участия в преступлении подозреваются в убийстве малолетнего и подстрекательстве и пособничестве в его совершении.

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