Над предполагаемыми убийцами в Армении совершили самосуд

Известно, что ранее на дороге в Гавар случилась перестрелка, в результате чего умерли два человека, а еще четыре получили ранения. Два раненных были доставлены в одну из местных больниц, но вскоре туда ворвались родственники одного из убитых.

Вооруженные прутьями и ножами, они начали ломать мебель в больнице, а после, прорвавшись через сотрудников полиции, вошли в палату, где находились двое раненных мужчин и нанесли им ножевые ранения в области шеи. После они скрылись с места преступления, сообщает RNS.

Указывается, что погибшие в больнице приходились друг другу братьями. В Гавар прибыл начальник полиции Арман Саргсян.