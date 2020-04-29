Экс-директор ООО Трест «НефтеГазВзрывПромСтрой» объявлен в международный розыск

По версии следствия, гендиректор ООО Трест «НефтеГазВзрывПромСтрой» Невелев Яков Петрович, 26.07.1958 года рождения, в течение 2019 года, достоверно зная о наличии задолженности по зарплате перед своими работниками, не принял мер к ее погашению. В результате сумма задолженности составила более 15 млн руб. При этом в указанный период на счетах предприятия имелись денежные средства, достаточные для полного погашения имеющейся задолженности. Они, по указанию руководителя, были направлены на иные нужды, не связанные с выплатой зарплаты.

Кроме того, обвиняемый в 2017–2018 гг., организовав систему расчетов через счета аффилированных юридических лиц, сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в общей сумме более 39 млн руб.

После возбуждения уголовного дела обвиняемый скрылся от органов следствия, в связи с чем был объявлен в федеральный, а затем в международный розыск. Экс-директор предприятия разыскивается следственным отделом по Орджоникидзевскому району Уфы следственного управления СК РФ по РБ в рамках уголовного дела по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов).

В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения обвиняемого. По постановлению суда, на имущество организации следствием наложен арест, принимаются меры к скорейшему восстановлению нарушенных трудовых прав работников и возмещению ущерба, причиненного бюджету государства.