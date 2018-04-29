В Уфе двое мужчин совершили нападения на отделения банков

В Уфе полиция разыскивает двух мужчин, которые совершили нападения на два разных офиса банков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Как следует из материалов дела, первое ЧП случилось в отделении на улице Рихарде Зорге. Внутрь офиса ворвался лысый мужчина среднего телосложения в возрасте от 26 до 30 лет. Он был одет в белый свитер с горловиной, темное пальто, на глазах – очки, за спиной – рюкзак.

Второй неприятный инцидент произошел на проспекте Октября. Там в банк ворвался мужчина от 25 до 28 лет, одетый в светлую куртку с карманами на замке и капюшоном, темные штаны, черную шапку спортивного кроя и белые кроссовки. Злоумышленник имел при себе белый пакет.

В обоих случаях преступники не успели похитить деньги, так как банковские служащие нажали тревожные кнопки и сработала сигнализация.