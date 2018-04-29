В Башкирии мать мальчика, устроившего резню в школе, заявила, что ему плохо
Суд отклонил апелляцию адвокатов и родителей Артема Т. об освобождении его из-под ареста.
Вчера, 28 апреля, Верховный суд Башкирии оставил без изменений решение стерлитамакского суда об аресте 17-летнего Артема Т., который 18 апреля ранил канцелярским ножом учительницу и двух одноклассниц и поджег кабинет. Об этом сообщило агентство РИА-Новости со ссылкой на адвоката Сергея Чиркова.
Мать Артема рассказала, что во время судебного заседания она видела сына на экране по видеосвязи с СИЗО и обратила внимание, что он плохо выглядит.
- По нему видно, что он болеет, но поговорить нам с ним не удалось. Сейчас будем добиваться свидания с ним, чтобы оценить состояние его здоровья и помочь ему, — сообщила мама Артема журналистам.
Она сообщила, что у сына начинается весенняя аллергия, и по ее мнению, он наверняка не обеспечен медицинским уходом.