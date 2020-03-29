В Уфе в подъезде дома жильцу выстрелили в глаз
29 марта, 23:10ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Об этом Медиакорсети сообщили жильцы дома по улице Амантая.
Сегодня, 29 марта, произошло серьезное ЧП в подъезде дома по улице Амантая в Уфе. Подробности сообщили жильцы дома.
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По уточненной информации, в подъезде дома № 2 по улице Амантая, рядом с магазином «Красное и белое», произошла драка, в ходе которой одному из участников выстрелили в глаз. Пострадал и еще один мужчина, он ранен в щеку.
Обстоятельства происшедшего уточняются.
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