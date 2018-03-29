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В Башкирии заведующая детсадом получала зарплату за «мертвые души»
Сюжеты:
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Mani

В Башкирии заведующая детсадом получала зарплату за «мертвые души»

Сегодня, 09:54Происшествия
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