В Башкирии заведующая детсадом получала зарплату за «мертвые души»

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Женщина присваивала себе зарплату несуществующих работников.
Полицейские совместно с прокурорскими работниками вывели на чистую воду 45-летнюю заведующую детским садом в Нефтекамске, которая устроила для себя «кормушку» в своем дошкольном учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Как следует из материалов дела, детсадовская чиновница к моменту разоблачения успела незаконно получить около 600 тысяч рублей за фиктивно оформленных работников.
По факту мошенничества в отношении 45-летней заведующей детсадом возбуждены два уголовных дела.
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