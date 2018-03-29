В Башкирии заведующая детсадом получала зарплату за «мертвые души»

Полицейские совместно с прокурорскими работниками вывели на чистую воду 45-летнюю заведующую детским садом в Нефтекамске, которая устроила для себя «кормушку» в своем дошкольном учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.