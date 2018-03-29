В Башкирии пресекли продажу незаконно выловленной рыбы

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Из оборота изъяли более 200 килограммов свежей рыбы.
Природоохранная прокуратура провела рейды по выявлению незаконно выловленной рыбой, сообщили в пресс-службе ведомства республики.
Было изъято более 200 кг свежей рыбы. У продавцов не было документов о законности ее происхождения и ветеринарных документов, которые бы подтверждали безопасность товара. Изъятую рыбу из оборота утилизировали.
Также пресечена практика выдачи чиновниками документов на рыбу без сведений, подтверждающих место и законность ее вылова.
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