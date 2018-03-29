В Башкирии депутат сельсовета лишился статуса из-за «помощи» родственникам

В Архангельском районе глава и депутат Инзерского сельсовета в 2016-2017 годы заключил муниципальные контракты с фирмами родственников на уборку снега и мусора на сумму более 600 тысяч рублей, скрыв это от Совета сельского поселения, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Также глава принял на работу осужденных, принужденных к обязательным работам и направил их на бесплатные работы на ферму родственников.