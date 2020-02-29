В Стерлитамаке «Лада Калина» столкнулась с иномаркой: пострадала пассажирка
Вчера, 13:50ПроисшествияАндрей КоролевФото: gibdd102.ru
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ДТП произошло 28 февраля около 10 часов вечера.
28 февраля на дорогах республики зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек получили травмы.
На перекрестке улиц Одесская и Волочаевская столкнулись «Ford Focus» и «Лада Калина», за рулем автомобилей находились местные жители 21 года и 19 лет соответственно. В результате ДТП пассажирка отечественного автомобиля, 15-летняя девушка, обратилась за медицинской помощью.
Как сообщает главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов, за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 7 ДТП, в которых 7 человек получили различные травмы. Сотрудники Госавтоинспекции выявили более 2,5 тысяч административных нарушений, задержаны 27 водителей в состоянии опьянения.
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