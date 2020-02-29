В Стерлитамаке «Лада Калина» столкнулась с иномаркой: пострадала пассажирка

28 февраля на дорогах республики зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек получили травмы.

На перекрестке улиц Одесская и Волочаевская столкнулись «Ford Focus» и «Лада Калина», за рулем автомобилей находились местные жители 21 года и 19 лет соответственно. В результате ДТП пассажирка отечественного автомобиля, 15-летняя девушка, обратилась за медицинской помощью.