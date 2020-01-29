Женщина из Башкирии перечисляла себе зарплаты мировых судей

По данным УФСБ, 50-летняя начальница обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. У женщины был доступ к системе банковского обслуживания, через которую она переводила себе предназначенные ля мировых судей деньги.

Всего в период с 2011 по 2017 год Таюпова перечислила себе 13 млн 555 тысяч рублей. Свою вину она признала полностью и получила наказание в виде 3 лет лишения свободы отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вынесен в Верховном суде Башкирии