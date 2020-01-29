В Уфе завершено расследование против экс-директора ГУП «УАЗ» Эльвиры Берг

В прокуратуре Башкирии сообщили, что в отношении 52-летней Эльвиры Берг, которая занимала ранее пост директора «Управления административными зданиями» утверждено обвинение по факту присвоения ( ч.ч. 3,4 ст. 160 УК РФ) и злоупотребления должностными полномочиями (ч.ч. 1,3 ст. 285 УК РФ).

Следователи считают, что в период с 2015 по 2018 годы Берг поручила незаконно оплатить за счет предприятия коммунальные услуги, которые принадлежат компании «Аврора плюс» и «Марат»,а также коммунальные услуги и ремонт помещений, переданных в аренду «Аврора Плюс», «Восток».

Кроме того, экс-руководитель незаконно оплатила троим сотрудникам предприятия за охрану пяти зданий более 2,1 млн рублей. Никакие услуги эти сотрудники не оказывали и являлись разнорабочими в фирме, которая принадлежит ее знакомому.

Женщина также обвиняется в том, что на основании подложного техпаспорта организовала оценку новой котельной и продала за 872 тысяч рублей «Аврора Плюс», в то время как рыночная стоимость превысила более 6,8 млн рублей.