В результате схода вагонов с углем под Иркутском задерживаются несколько поездов
Сегодня, 14:08ПроисшествияФото: flickr.com
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Из-за ликвидации последствий схода с рельсов 30 перевозивших уголь вагонов на станции Мегет под Иркутском задерживаются три поезда и вынуждены были отправиться на два часа позже ещё два.
Информация об этом появилась на сайте ВСЖД (Восточно-Сибирской железной дороги), сообщает 29 января газета «Известия».
Отмечается, что один из задерживающихся поездов должен следовать по маршруту Иркутск-Усть-Илимск. Для пассажиров пригородного сообщения была организована доставка автобусами.
Сход вагонов с углем произошел 28 января. На месте происшествия идут восстановительные работы. Возбуждено уголовное дело.
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