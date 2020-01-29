В Башкирии женщина упала на работе с большой высоты

Инцидент произошел с 51-летней женщиной, которая работает на предприятии чистильщиков. В тот день, 26 декабря в цехе окраски и термогальваники предприятия устроили влажную уборку.

Чтобы помыть стены на высоте, пострадавшая решила подняться наверх на площадку для обслуживания горелок сушильной камеры. В результате она сорвалась и упала с высоты вниз. В Нефтекамской больнице женщине диагностировали сочетанную травму.

Расследование гострудинспекции показало, что на производстве не объяснили правила безопасности, к тому же не было обеспечено должным образом рабочее место, поэтому женщина и решила воспользоваться непредназначенной для этого площадкой.