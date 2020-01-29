В Башкирии женщина упала на работе с большой высоты
Сегодня, 15:23ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Несчастный случай произошел на производстве «НЕФАЗ».
Инцидент произошел с 51-летней женщиной, которая работает на предприятии чистильщиков. В тот день, 26 декабря в цехе окраски и термогальваники предприятия устроили влажную уборку.
Чтобы помыть стены на высоте, пострадавшая решила подняться наверх на площадку для обслуживания горелок сушильной камеры. В результате она сорвалась и упала с высоты вниз. В Нефтекамской больнице женщине диагностировали сочетанную травму.
Расследование гострудинспекции показало, что на производстве не объяснили правила безопасности, к тому же не было обеспечено должным образом рабочее место, поэтому женщина и решила воспользоваться непредназначенной для этого площадкой.
«НЕФАЗ» привлекли к административной ответственности в виде штрафов.
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