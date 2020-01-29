В Башкирии после комы скончалась избитая 32-летняя многодетная мама

Избитая в Салаватском районе Башкирии 32-летняя Айгуль Галяева скончалась в больнице Челябинской области.

В программе мужское и женское рассказывали, что в день, когда все произошло, Айгуль была в гостях у своего сожителя, вместе с ними были еще две подруги. Компания украсила свой вечер алкогольными напитками.

Во время празднования между Айгуль и еще одной гостьей произошел конфликт и девушки вышли разбираться, а после подрались. На передаче «Мужское и женское» ее возлюбленный Вадим заявил, что после драки она пришла домой сама, спокойно выпивала дальше, а после легла спать.

Очевидно, что участники конфликта чего-то не договаривают, потому что после того дня Айгуль впала в кому и провела в таком состоянии три месяца. Ее мама уверена, что такие повреждения девушка не могла получить из-за небольшой драки и что ее избивали все вместе.