На Сахалине спасатели завершили эвакуацию оказавшихся на оторванной льдине рыбаков
Сегодня, 14:09ПроисшествияФото: pixnio.com
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В ночь на 29 января была завершена эвакуация всех рыбаков, которые оказались на оторвавшейся льдине в заливе Мордвинова на юге острова Сахалин.
В операции по спасению участвовали 15 человек, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что льдина с рыбаками откололась возле мыса Свободный. Всего на ней оказались примерно 600 человек. Льдину отнесло от берега примерно на два километра.
Спасатели эвакуировали 536 из них. Остальные выбрались на берег самостоятельно. К спасательной операции были привлечены судно на воздушной подушке и несколько лодок.
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