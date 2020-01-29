На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5

Информация об этом появилась на сайте регионального филиала Единой геофизической службы РАН, сообщает газета «Известия».

Землетрясение произошло в 14 часов 44 минуты по местному времени, что соответствует 5 часам 44 минутам по Московскому времени. Его очаг располагался на глубине 159 километров в 67 километрах от села Мильково.

При этом ни в одном из населенных пунктов толчки не ощущались.