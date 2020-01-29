На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5

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У восточного побережья Камчатки, в Тихом океане, 29 января произошло землетрясение магнитудой 5,5.
Информация об этом появилась на сайте регионального филиала Единой геофизической службы РАН, сообщает газета «Известия».
Землетрясение произошло в 14 часов 44 минуты по местному времени, что соответствует 5 часам 44 минутам по Московскому времени. Его очаг располагался на глубине 159 километров в 67 километрах от села Мильково.
При этом ни в одном из населенных пунктов толчки не ощущались.
Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
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