Из-за эпидемии начали закрывать школы в Башкирии
О карантине в учебных заведениях уже официально заявили в министерстве образования.
В республике школы и детские сады начали закрывать на карантин пока что частично. Классы и группы пока что закрыты в 29 учебных заведения, сообщает ГТРК-Башкортостан.
По информации журналистов, из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ занятия отменены в Агиделе, Салавате, Дуванском, Учалинском, Бирском, Хайбуллинском, Белокатайском и Салаватском районах.
В Уфе превышение эпидемпорога также зафиксировано, но пока что оно не превышает 8 процентов. К настоящему моменту в столице гриппом заболели почти 7 тысяч человек, большинство – дети и подростки в возрасте до 17 лет.
Напомним, Медиакорсеть со ссылкой на Роспотребнадзор информировала о ситуации с заболеваемостью в регионе. В ведомстве также подтвердили рост развития ОРВИ и гриппа в республике. Всего за период с 20 по 2 января заболевшими оказались более 20 тысяч человек.