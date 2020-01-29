Из-за эпидемии начали закрывать школы в Башкирии

В республике школы и детские сады начали закрывать на карантин пока что частично. Классы и группы пока что закрыты в 29 учебных заведения, сообщает ГТРК-Башкортостан.

По информации журналистов, из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ занятия отменены в Агиделе, Салавате, Дуванском, Учалинском, Бирском, Хайбуллинском, Белокатайском и Салаватском районах.

В Уфе превышение эпидемпорога также зафиксировано, но пока что оно не превышает 8 процентов. К настоящему моменту в столице гриппом заболели почти 7 тысяч человек, большинство – дети и подростки в возрасте до 17 лет.