В Уфе «Нефаз» сбил 13-летнюю школьницу

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Девочка получила различные травмы головы.
27 января в 16:30 напротив дома №68 по улице Айской автобус «Нефаз» сбил школьницу, сообщили в сообществе «БашДТП».
40-летний водитель сбил 13-летнюю девочку на регулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП ребенок получил различные травмы головы.
По предварительным данным, водитель поворачивал на разрешающий сигнал светофора дополнительной секции. В ходе административного расследования установят, на какой сигнал светофора школьница переходила дорогу.
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