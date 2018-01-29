В Уфе мужчина обгорел из-за загоревшейся газовой плиты

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Пострадавший оставил без присмотра включенной газовую плиту.
28 января поздним вечером в Советском районе Уфы в доме №21 на улице Губайдуллина произошел пожар, сообщили в пресс-службе администрации города. В квартире на момент возгорания находился хозяин, который получил ожог первой степени.
Причиной возгорания стала оставленная без присмотра газовая плита. Угрозы для жителей дома нет.
Пожар тушили две единицы техники и семь человек.
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