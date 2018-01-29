В Башкирии землеустроитель осужден за махинации с землей

Иглинский межрайонный суд вынес приговор бывшему землеустроителю Кальтовского сельсовета за совершение преступление по двум статьям «Мошенничество» и «Служебный подлог», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Специалист выдал приятелю подложную выписку из похозяйственной книги, из-за чего тот оформил в свою собственность более 14 соток земли в селе Кальтовка, что в пригороде Уфы. В результате незаконных действий муниципалитету был причинен ущерб в сумме более 150 тысяч рублей.
Ранее специалист уже был осужден за совершение аналогичных преступлений и по требованию прокуратуры был уволен со службы.
Суд приговорил мужчину к году и восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на год и четыре месяца. Земельный участок возвращен в собственность муниципалитета.
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