В Башкирии землеустроитель осужден за махинации с землей

Суд назначил ему год и 8 месяцев лишения свободы условно.

Иглинский межрайонный суд вынес приговор бывшему землеустроителю Кальтовского сельсовета за совершение преступление по двум статьям «Мошенничество» и «Служебный подлог», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Специалист выдал приятелю подложную выписку из похозяйственной книги, из-за чего тот оформил в свою собственность более 14 соток земли в селе Кальтовка, что в пригороде Уфы. В результате незаконных действий муниципалитету был причинен ущерб в сумме более 150 тысяч рублей.

Ранее специалист уже был осужден за совершение аналогичных преступлений и по требованию прокуратуры был уволен со службы.

Суд приговорил мужчину к году и восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на год и четыре месяца. Земельный участок возвращен в собственность муниципалитета.