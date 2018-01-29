В Башкирии на заводе рабочему зажало руки конвейером

Работодатель оштрафован на 380 тысяч рублей.

Гострудинспекция признала администрацию сахарного завода, расположенного в Мелеузе, виновной в тяжком несчастном случае на производстве, в результате которого мужчина получил серьезные травмы рук. Об этом сообщается на сайте Гострудинспекции РБ.

ЧП произошло в цеху сушки сахара. Руки наладчика оказались зажаты между приводным барабаном и лентой конвейера во время работы механизма. В результате пострадавший получил множественные травмы и переломы.