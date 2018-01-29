В Башкирии двое парней избили мужчину, и пытались сжечь его вместе с домом

Жертве удалось самостоятельно выбраться из горящего дома.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как двое молодых парней из Татышлинского района Башкирии попытались сжечь своего недавнего собутыльника вместе с домом в селе Верхние Татышлы.

Как удалось установить в ходе доследственной проверки, двое молодых людей 17 и 23 лет, избили своего собутыльника в квартире которого проходило застолье. В ходе драки 35-летнего мужчину били тем что попадалось под руку, когда он потерял сознание избивавшие, решили, что он умер и с целью сокрытия улик подожгли многоквартирный дом, в котором находилась квартира.

- Пострадавший пришел в себя и самостоятельно выбрался из горящей квартиры. Соседями была вызвана скорая помощь и пожарные. Потерпевший госпитализирован. Только благодаря своевременному оказанию квалифицированной медицинской помощи более тяжкие последствия не наступили, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Уголовные дела были возбуждены по двум статьям уголовного кодекса, покушение на убийство и умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.