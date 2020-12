Пьяная жительница Уфы зарезала лежащего на диване внука

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор жительнице города за убийство внука, сообщает пресс-служба суда.

Сообщается, что 14 апреля подсудимая во время ссоры ударила ножом потерпевшего. Известно, что на тот момент женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина скончался на месте происшествия от потери крови. Подсудимая частично признала свою вину, а также рассказала, что в тот день она выпивала на кухне вместе с дочерью. Тогда на кухню зашёл внук и начал с ними ругаться из-за их застолья. Далее события развивались уже в зале. Женщина взяла с кухни нож, подошла к внуку, который лежал на диване и играл в телефон, а затем нанесла удар ножом в грудь. Нож она бросила в раковину и отправилась на крыльцо, где встретила соседа, который и вызвал скорую помощь. Далее она помыла лезвие ножа, но зачем она это сделала, пояснить не может. Больше ничего не помнит, так как была пьяна. С какой целью она нанесла удар ножом внуку, пояснить не может, сообщили в пресс-службе суда. Суд признал её виновной. Подсудимой назначили наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Напомним, ранее уфимца задержали по подозрению в убийстве жены и её матери. Мужчина, как рассказали с Следкоме Башкирии, находился в состоянии алкогольного опьянении, когда между ним и супругой произошла ссора. Тогда он нанёс ей ножевые ранения. Он также зарезал тёщу, которая вернулась домой.

