Один погиб и четверо пострадали: в Башкирии произошло смертельное ДТП

Накануне в Белорецком районе Башкирии зарегистрирована автоавария, в результате которой погиб один человек и ещё четверо участников ДТП получили травмы. О происшествии сообщил глава ГИБДД по РБ Динар Гильмутдинов.

Авария произошла в восьмом часу вечера на 24 километре автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск, где столкнулись ВАЗ-2115, за рулем которого находится 38-летний мужчина, и встречный «Renault Symbol». Вторым авто управлял 33-летний водитель. В аварии ещё до приезда скорой погиб водитель отечественной машины. Второй водитель и его пассажиры, две 35-летний женщины, а также трехлетняя девочка были госпитализированы. По данным ГИБДД, погибший не имел водительских прав. Напомним, 26 декабря в Уфе произошла серьезная авария. Водитель «Лады Калины», двигаясь в сторону Благовещенска, врезался в электроопору. В ДТП пострадал 5-летний ребёнок.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter