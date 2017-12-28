В Башкирии 14-летнюю школьницу нашли погибшей

Полиция и следственный комитет устанавливают обстоятельства происшедшего.

Как сообщали правоохранительные органы и волонтеры, поиски Полины были начаты вчера ближе к вечеру, когда восьмиклассница ушла из местной школы №2, однако до дома так и не добралась. После этого больше никто Полину не видел живой.