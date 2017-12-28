В Башкирии 14-летнюю школьницу нашли погибшей

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Полиция и следственный комитет устанавливают обстоятельства происшедшего.
Сегодня, 28 декабря, стало известно, что в Кармаскалах обнаружено тело 14-летней Полины Ивановой, которая пропала накануне.
Как сообщали правоохранительные органы и волонтеры, поиски Полины были начаты вчера ближе к вечеру, когда восьмиклассница ушла из местной школы №2, однако до дома так и не добралась. После этого больше никто Полину не видел живой.
В Кармаскалах работает оперативно-следственная группа, которая устанавливает причины гибели девочки. Пока непонятно, носят ли они криминальный характер.
Медиакорсеть выражает соболезнования семье погибшего ребенка и будет следить за ситуацией.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей