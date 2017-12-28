Новое самоубийство в больнице в Уфе: погиб врач с онкодиагнозом

Мужчина оставил в своей палате предсмертную записку.

Сегодня, 28 декабря, под окнами уфимской больницы №13 было найдено тело бывшего руководителя одной из районных больниц, который предположительно покончил с собой. Об этом случае сообщили «Аргументы и Факты».

По предварительным данным, мужчина, который прежде возглавлял Учалинскую Центральную районную больницу, проходил в больнице лечение с диагнозом «острый лейкоз». По данным издания, погибший сам имел большой стаж работы в медицине и являлся заслуженным врачом республики, так что он ясно понимал всю серьезность своего диагноза.

В его палате была обнаружена предсмертная записка с сообщением о том, что решение об уходе из жизни он принял осознанно. По факту его гибели начата проверка.