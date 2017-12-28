Хроника ЧП за год в Уфе: Стрельба, депутаты в розыске и афера на миллиард

Медиакорсеть публикует список самых крупных событий, вызвавших общественный резонанс.

2017 год для Башкирии оказался богатым на события криминального характера. Регион буквально сотрясало от новостей о взрывах, стреляющих киллерах и уголовных делах в отношении крупных чиновников и политиков. Мы решили сделать подборку самых резонансных событий уходящего года.

Афера на миллиард

Первым и, наверное, самым громким расследованием уходящего года, стало дело о «Афере на миллиард» в мэрии Уфы. Началось всё с письма руководителя «Фонда реформирования ЖКХ» Константина Цицина в адрес главы Башкирии Рустэма Хамитова. В документе, датированным 1 февраля, говорилось, что входе проверки, проведённой в Башкирии с 10 по 17 января, всплыли документы подтверждающие неправильное расходование 930 миллионов рублей, выделенных фондом на переселение граждан из аварийного жилья. Основной претензией стало то, что администрация Уфы заключала договоры с застройщиками о развитии застроенных территорий, и расселении жильцов, а после эти же дома включили в госпрограмму. 21 февраля следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по признакам превышения должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия. Но не прошло и десяти дней, как в дело вмешалась прокуратура, признав возбуждение дела незаконным.

- Нарушены нормы действующего законодательства, а сведения, указанные в постановлении, не соответствовали материалам доследственной проверки, - тогда неофициально комментировали в прокуратуре.

Следователям потребовался почти месяц, чтобы вновь вернуться к расследованию, для этого пришлось обращаться в Генпрокуратуру, где не нашли нарушений и отменили постановление башкирского прокурора.

Дело было возбуждено в отношении неустановленного круга лиц, и публике пришлось самим «выбирать» виновного, все шишки посыпались на первого заместителя мэра Уфы Александра Филиппова. Тем более именно он в администрации курировал строительство. Но Филиппов фигурантом дела так и не стал, но в нашей подборке всё-таки появится.

После этого в деле наступило затишье, а мэрия предприняла попытки уладить конфликт. Для этого в срочном порядке были поданы судебные иски к застройщикам с требованием вернуть деньги, которые были потрачены на расселение домов.

«Афера на миллиард» снова попала в повестку СМИ в конце сентября, когда стали известны имена первых подозреваемых, ими оказались начальник управления капитального строительства мэрии Марат Гареев и его коллега из управления земельных и имущественных отношений Раиль Еникеев. Первый, по мнению следователей, включил в 2013-2017 годы в федеральную программу дома, по которым уже были договоры о расселении. Второй безвозмездно выделил трём застройщикам земельные участки, несмотря на то, что они не выполнили обязательства по договорам и не расселили ветхое жильё. Оба были уволены из администрации по отрицательным основаниям.

В конце октября стало известно, что администрация начала возвращать в федеральный центр деньги, полученные по федеральной программе, на данный момент в фонд содействия ушло 516 миллионов. Однако, по словам руководителя отдела по противодействию коррупции прокуратуры, Башкирии Валерия Кузьмина, возврат средств, вряд ли поможет чиновникам избежать ответственности.

- По уголовному законодательству, возврат похищенного не освобождает от уголовной ответственности. Как это будет квалифицировано следствием, давайте посмотрим по результатам расследования, - заявил Кузьмин.

Дело Филиппова

Александр Филиппов, которого многие прочили в главные подозреваемые по делу об «афере на миллиард», таковым не стал, но поста своего всё же лишился. В марте следователи предъявили ему обвинение в уклонении от уплаты налогов. При этом, как уточнили в пресс-службе Следственного комитета, материалы на вице-мэра Уфы им передали из ФСБ. По версии следствия, в 2011 году Филиппов через фиктивного собственника продал компанию «Автореал» за 29 миллионов рублей. Единственным активом компании был участок на пересечении улицы 50 лет СССР и проспекта Салавата Юлаева, взятый в аренду у администрации. Так как следователи посчитали, что номинальный владелец Евгений Ивушкин был лишь подставным лицом, то обвинение по статье 198 уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов с физического лица) предъявили Филиппову, ущерб оценили в 3,7 млн рублей.

Основными свидетелями по делу выступили покупатель участка Андрей Смышляев, и номинальный владелец Евгений Ивушкин. По словам «продавца», якобы действовавшего в интересах Филиппова, за свои услуги он получил 7 тысяч рублей. Однако к концу года в деле появился неожиданный поворот – в суде главный свидетель заявил о давлении со стороны следствия.

- Когда опознание производилось, давление на вас какое-то оказывалось? - спросила судья Анна Вольцова.

- Мне сказали, короче, показать на этого человека, и всё, - ответил Ивушкин.

- Кто вам сказал и для чего? - задала еще один уточняющий вопрос судья.

- Ну для чего, я не знаю, - ответил свидетель.

- Ну почему вы это сделали?

- Попросили.

- Кто вас попросил?

- Сотрудники, оперативники.

- Для чего вы это сделали?

- Ну вы же сами знаете, в каком я положении. (Евгений Ивушкин отбывает наказание в колонии № 16 в Салавате по статье «Изнасилование» - прим. ред.)

Кроме того, Ивушкин общавшийся с судом в формате видеоконференции с колонией в Салавате, не узнал Филиппова, когда того попросили подойти к камере для опознания.

Второй свидетель - покупатель фирмы Андрей Смышляев, который давал показания во время следствия, в суд по какой-то причине не явился. Прокурор обратился к суду с просьбой оглашения показаний Смышляева без его присутствия, однако суд отказал. Для установления местонахождения Смышляева, будет сделаны запросы в ЗАГС о наличии справки о смерти, адресное бюро, и ФСБ для оказания содействия в приводе свидетеля.

Следующее заседание по делу назначено на 28 декабря.

Стоит отметить, что за время следствия Филиппов лишился своего поста в мэрии Уфы в связи с утратой доверия. Причиной этому стало решение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. Как говорилось в документе в 2012 году Филиппов без торгов передал фирме своей сестры земельный участок под строительство, при этом умолчал про конфликт интересов.

Филиппов попытался обжаловать решение комиссии в суде, однако суд встал на сторону администрации.

Взрыв у "Южного полюса"

Следующей информационной бомбой стал взрыв автомобиля в Уфе, в августе этого года. Старенькая KIA подорвалась сразу после того, как водитель сел за руль. На видеозаписи, которая в считанные часы после взрыва была опубликована в сети интернет, видно, как очевидцы вытаскивают из машины мужчину, у которого сильно повреждены ноги, которые впоследствии ампутировали врачи. Как стало известно, в автомобиле взорвалась граната, личность пострадавшего тоже установили достаточно быстро - им оказался помощник адвоката Николая Чимчука Сергей Кожевников. В этот день собирался подать документы необходимые для получения статуса адвоката.

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Личность Сергея Кожевникова уфимским журналистам стала известна ещё в 2013 году, тогда Кожевников был сотрудником МВД и стал одним из фигурантов дела о пытках в отделении полиции. Как сообщали в то время местные СМИ, и, в частности, Комитет против пыток, дело о пытках основывалось на показаниях шести пострадавших, которые заявляли о том, что на них как на задержанных оказывали физическое давление: били током, одевали на голову противогаз и перекрывали воздух и так далее.

Если верить заявителям, то особой жестокостью отличался именно Кожевников, за ним даже закрепилось прозвище «Гестапо». В свете этой истории Кожевников был уволен из органов, но в последствии видимо смог доказать свою невиновность, восстановился на службе и даже получил некую компенсацию от МВД.

Одна из версий связана с профессиональной деятельностью Кожевникова. Ряд наших экспертов предположили, что взрыв могли устроить представители чеченской диаспоры или иные участники криминальных историй, к расследованию дел которых мог быть причастен Сергей и его руководитель Николай Чимчук. Однако последний отрицает такую возможность, заявив что Кожевников будучи стажёром не имел доступа к уголовным делам. Ещё одна версия – привет из прошлого, возможно заминировали автомобиль те, кому Сергей перешёл дорогу, будучи сотрудником МВД, вероятно, что по прошествии нескольких лет на свободу вышел один из тех, чьи дела расследовал сотрудник МВД Сергей Кожевников.

Так или иначе, следственный комитет, в чьих полномочиях расследовать подобные случаи, возбудил уголовное дело о покушении на убийство общественно опасным способом и незаконном обороте оружия. Расследование дела ведётся до сих пор, и судя по тому, что ведомство не спешит делится с журналистами и общественностью новостями, каких-то серьёзных подвижек в деле нет.

Расстрел бизнесмена

Ещё одна история, говорящая о том, что в Уфе растёт криминогенная обстановка – расстрел бизнесмена Павла Кабанова.

Утром 20 ноября на подземной парковке одного из жилых домов по улице Мингажева было совершено покушение на владельца ООО «УфаЭнерго» Павла Кабанова. Неизвестный мужчина, вошедший на паркинг вслед за пострадавшим произвёл несколько выстрелов в голову Кабанова в тот момент садившегося в машину. Как стал известно позже стреляли из травматического пистолета, переделанного в боевой. Кабанова обнаружили охранники, прибежавшие на звук выстрелов, они и вызвали полицию и скорую, которая доставила мужчину в больницу. Сам преступник проник на парковку и покинул её через служебный вход, что говорит о том, что он знал план здания – соответственно планировал нападение.

Мотивом покушения на Павла Кабанова могла стать его коммерческая деятельность, он является совладельцем двух компаний, «Уфаэнерго» занимающейся продажей электротехнических изделий, и «Интеркус плюс», поставляющих металлоконструкции, используемые в протезировании.

Судя по данным «Спарк-Интерфакс» «Уфаэнерго» сложно назвать успешной компанией, официальная прибыль в 2016 году составила всего 76 тысяч рублей, на госконтрактах «Уфаэнерго» заработала лишь 600 тысяч. А вот «Интеркус» более активен, за 2017 год фирма участвовала в 24 тендерах 13 из которых выиграла, заработав на них несколько миллионов рублей, возможно, покушение связано именно с деятельностью «Интеркуса».

В середине декабря портал «Проуфу» опубликовал сообщение о задержании якобы заказчика нападения Эдуарда Юлдашева, который до 2010 года работал начальником управления по делам печати, издательства и полиграфии при правительстве Башкирии. Так же Юлдашев достаточно долго проработал в МВД, где дослужился до звания полковника.

В пресс-службе следственного комитета информацию о задержании заказчика не подтвердили, но и не опровергли, заявив, что ведётся следствие, и пока им нечего сказать журналистам.

Депутат и международный розыск

Так уж вышло, что самые резонансные события 2017 года оказались в компетенции Следственного комитета, и в ноябре следователи вновь огорошили жителей Башкирии. Депутат Горсовета Уфы и владелец крупной строительной компании ПСК-6 Андрей Носков стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и преднамеренном банкротстве.

Суть обвинений свелась к тому, что подконтрольная Носкову ПСК-6 обанкротила ООО «Колорит», который тоже был компанией депутата. По версии следствия для того чтобы арбитраж признал компанию несостоятельной, были подготовлены документы о фиктивной задолженности «Колорита». После признания банкротом, имущество компании перешло к ПСК-6, в том числе и земельный участок в центре Уфы, полученный в 2010 году от администрации по договору о развитии застроенных территорий и оформленный в аренду, опять же путём обмана. Получивший участок ПСК-6 тут же застроил землю многоэтажками, квартиры в которых были успешно распроданы. Как говорят в следственном комитете, от реализации этой схемы пострадал бюджет Уфы, сумма ущерба составила 117 млн рублей.

Буквально через неделю после того как город узнал о уголовном деле Носкова объявили сначала в всероссийский, а затем и в международный розыск. Сам Носков неоднократно общавшийся с журналистами по телефону, подтвердил, что находится на лечении за границей, и о уголовном деле узнал из СМИ.

- Как только закончу лечение, сразу вернусь, мне скрывать нечего. Думаю, что это случится через 5-7 дней, - говорил нашему корреспонденту Андрей Носков 18 декабря, тогда уже было принято решение о его заочном аресте на два месяца.

Предположительно. Носков может находился в Черногории, где владеет несколькими объектами недвижимости.

Между тем стало известно, что 28 декабря Верховный суд Башкирии рассмотрит ходатайство адвокатов Носкова, об отмене постановления о аресте. Как сообщает «Коммерсантъ Уфа» юристы считают, что решение противоречит уголовно-процессуальному кодексу, который запрещает избирать меру пресечения в виде ареста подозреваемым в мошенничестве, связанном с предпринимательской деятельностью.

Возбуждение уголовного дела в отношении Андрея Носкова, вызвало большой резонанс в Уфе, многие неприкрыто радовались, припоминая скандалы, связанные с ПСК-6.

Горсовет Уфы, в который вынужден был реагировать на объявление охоты на депутата, решил выждать и не предпринимать никаких мер по отстранению его от исполнения обязанностей.

- Призываем не забывать о презумпции невиновности. Вину, в конечном итоге, определяет только суд, необходимо дождаться его окончательного решения. В данный момент оснований для прекращения полномочий депутата нет, - говорится в официальном релизе совета.

Так мы увидели главные события криминального характера в уходящем году. В эту подборку не попали другие резонансные дела, о которых мы писали.