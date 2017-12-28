«Генерал», продававший должность в «Башспирте», проведёт два года в колонии
Лже-генерал, задержанный в мае этого года в Уфе, приговорён к двум годам лишения свободы и штрафу в полмиллиона рублей, его сообщники получили по 200 тысяч штрафа.
Как удалось доказать в суде весной этого года, лже-генерал предложил своим знакомым найти желающих устроиться на руководящую должность в ООО «Башспирт», за содействие в этом он планировал получить вознаграждение. Когда был найден первый претендент, с него попросили 2 млн рублей, половину суммы он должен был передать до трудоустройства, вторую после. В мае этого года, при передаче денег преступники были задержаны. В ходе следственных действий, выяснилось, что мундир, который носил организатор преступной группы, липовый, а он сам никакого отношения к правоохранительным органам не имеет.
Также в ходе следствия всплыл ещё один эпизод преступной деятельности злоумышленника. Оказалось, что он не в первый раз одел мундир для преступных целей, ранее он за вознаграждение в 200 тысяч рублей пообещал бывшим сотрудникам силовых ведомств помощь в восстановлении на службе, заведомо зная, что не сможет повлиять на решение этого вопроса.