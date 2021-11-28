В Башкирии после свадебного торжества произошло смертельное ДТП с участием жениха

В Башкирии после свадебного торжества произошло смертельное ДТП с участием жениха
В Башкирии после свадебного торжества произошло смертельное ДТП с участием жениха
Вчера, 18:48ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: пресс-служба ГИБДД РБ
Трагедия произошла в Архангельском районе Башкирии, недалеко от села Архангельское. В результате ДТП погиб 20-летний друг жениха, который находится за рулем ВАЗ-2110, а его 22-летняя пассажирка была госпитализирована, сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.

В Архангельском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии, на на 51-м километре трассы Уфа — Инзер — Белорецк, недалеко от села Архангельское, произошло столкновение Ford Explorer со встречным ВАЗ-2110. Известно, что за рулем двух автомобилей находились молодые парни в возрасте 20-лет, отмечается, у водителя Ford не было прав.

Так, в результате столкновения скончался 20-летний водитель отечественного автомобиля, а его 22-летняя пассажирка была госпитализирована.

Как уточнило ведомство изданию «Ufa1», в роковую ночь праздновалась свадьба и жених — водитель иномарки — сел за руль автомобиля с целью развести гостей мероприятия и уже на обратном пути столкнулся с ВАЗ-2110, за рулем которого находился его друг.

По факту смертельного ДТП начато разбирательство.

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