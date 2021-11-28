Туристы из Башкирии едва не погибли в снежном плену в Оренбургской области

Автомобиль ВАЗ-215 и микроавтобус Mitsubishi, в котором находились жители Башкирии, из-за нулевой видимости сбились с пути, после чего колеса транспорта увязли в снегу, сообщает МЧС Оренбургской области.

Инцидент произошел минувшей ночью недалеко от села Джасай в Адамовском районе Оренбуржья. Известно, что автомобиль ВАЗ 2115 и микроавтобус Mitsubishi сбились с пути, после чего колеса транспорта увязли в снегу. Отмечается, что видимость на дороге из-за метели оказалась нулевой. Так, застрявшие туристы дозвонились до спасателей и передали им свои координаты. Как сообщает МЧС Оренбуржья, на место выехали спасали подразделения, а также глава Аниховского сельсовета. Так, было эвакуировано 3 человека и на данный момент их жизни ничего не угрожает. Ранее мы сообщали, что вечером 20 ноября уже в Нуримановском районе Башкирии 7 взрослых и 5 детей застряли в снегу на квадроциклах. Известно, что компания выдвинулась по проверенному маршруту, однако снега там оказалось куда больше, чем они думали, квадроциклы вышли из строя и туристам понадобилась помощь спасателей.

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