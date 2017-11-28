В Уфе при пожаре эвакуировали 7 человек, есть пострадавший

Пенсионер доставлен в больницу с ожогами.

27 ноября в 17:11 поступила информация о возгорании в трехкомнатной квартире на втором этаже многоэтажки на улице 40 лет Октября, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

69-летний мужчина получил ожоги и был доставлен в больницу №21. Также были эвакуированы семь человек. В результате пожара повреждено имущество в квартире. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.