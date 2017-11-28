В Уфе две недели ищут пропавшую беременную девушку

21-летняя будущая мать ушла из дома вместе с отцом ребёнка.

В Уфе разыскивают без вести пропавшую 21-летнюю Диану Николаеву, находящуюся на восьмом месяце беременности, последний раз девушка выходила на связь 9 ноября.

- 7 ноября она уехала к своему парню, будущему отцу ребёнка в Дёму, - рассказала нашему корреспонденту мать пропавшей девушки Эльвира Гареева. - Последний раз мы с ней разговаривали 9 ноября, она звонила и сказала, что они пошли в ресторан, с того времени телефон отключён и на связь они не выходят.

Как стало известно, пропал и будущий отец ребёнка, с которым девушка отправилась в ресторан. Телефоны молодой пары недоступны, в социальные сети они последний раз заходили 9 ноября.

- Это прекрасная пара, они не ругались и раньше никогда не пропадали так надолго, - рассказала мать пропавшей.

По словам родственников, сейчас поисками занимаются сотрудники МВД, на сегодняшний день известно, что на имена пропавших не покупались жд и авиабилеты, сотовые операторы не продавали сим-карты людям с такими именами.

Девушка была одета в розовый пуховик, чёрную шапку, синие джинсы и чёрные сапоги. Рост девушки 153 сантиметра.