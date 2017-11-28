В Башкирии столкнулись две фуры, есть пострадавший

В больницу доставлен пешеход, который спровоцировал ДТП.

Две фуры «Volvo» и «Scania» ехали друг за другом. Внезапно перед первой фурой возник пешеход, который пытался перебежать трассу. Водитель «Volvo» резко вдарил по тормозам, чтобы не задавить пешехода, но немного задел его крылом. В это время «Scania», которая ехала позади, врезалась в тормозящий большегруз. От сильного удара кабину разворотило, однако шофер остался цел.