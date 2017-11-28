В Башкирии столкнулись две фуры, есть пострадавший

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В больницу доставлен пешеход, который спровоцировал ДТП.
27 ноября в Кармаскалинском районе Башкирии на 49-м километре автодороги Уфы-Оренбург произошла серьезная авария, сообщили в группе «Дорожный патруль» в социальной сети.
Две фуры «Volvo» и «Scania» ехали друг за другом. Внезапно перед первой фурой возник пешеход, который пытался перебежать трассу. Водитель «Volvo» резко вдарил по тормозам, чтобы не задавить пешехода, но немного задел его крылом. В это время «Scania», которая ехала позади, врезалась в тормозящий большегруз. От сильного удара кабину разворотило, однако шофер остался цел.
Пешеход получил травмы и был госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами.
Читайте RostovGazeta в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей