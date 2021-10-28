В Уфе пожарные срочно выехали в Государственный концертный зал «Башкортостан»

Сегодня около 12 часов дня в МЧС поступило сообщение о выходе на объект защиты ГКЗ Башкортостан, который расположен в самом центре Уфы, по адресу Ленина, 50, сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.
По повышенному 3 номеру пожара силы были направлены в концертный зал, однако по прибытии сотрудники выявили, что опасности нет, а сигнал о горении поступил из-за того, что в буфете на 2 этаже подгорела еда.
Из буфета еще до приезда пожарной охраны самостоятельно эвакуировались из помещения самостоятельно, еще до приезда пожарников. Пострадавших нет, также сообщается, что эвакуация из здания не проводилась.