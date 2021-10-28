СК рассказал семье погибшего в Акъяре при возгорании бочки ребенка о расследовании

28 октября руководитель Сибайского межрайонного следственного отдела встретился с родителями погибшего ребенка и доложил им о том, как ведется расследование уголовного дела, сообщили в Следкоме Башкирии.

Руководитель Сибайского межрайонного следственного отдела провел личную встречу с родителями мальчика, погибшего при достаточно странных обстоятельствах 17 августа 2021 года, в тот вечер во дворе дома спустя три часа после пожара в гараже взорвалась бочка с горючим веществом, которую по неизвестным причинам не увезли со двора. В результате двое малолетних детей получили термические ожоги, а один из них впоследствии скончался от них. Расследование находится на особом контроле лично у руководителя следкома Башкирии Дениса Чернятьева. Напомним, мама погибшего мальчика сразу после его гибели обращалась с криком о помощи к главе Башкирии Радию Хабирову, после чего дело и поступило под личный контроль главы федерального СК Александра Бастрыкина. По мнению мамы мальчика, которое она озвучивала после трагедии, исполнительные органы тщательно скрывали информацию об этом происшествии. По мнению женщины, пожарные не убедились в том, что баллон безопасен, но оставили его на месте, однако, прикрыв картоном. Удивило тогда женщину и то, что место происшествия не было ни оцеплено, ни огорожено. Тогда же женщина сообщала, что администрацией района и сельсоветом та и не было установлено, кто является хозяином заброшенных гаражей, в которых и произошла трагедия. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека) возбудили против начальника караула пожарно-спасательной части по охране села Акъяр Хайбуллинского района Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Руководитель следственного отдела ответил на вопросы родителей, а по результатам приема дал поручения по поводу дополнительных следственных действий. Уже назначен весь комплекс исследований, обстоятельства и причины продолжают выяснять. Следствие считает, что 17 августа 2021 года днем обвиняемый вместе с подчиненными прибыл на место возгорания гаража в селе Акъяр. Потушив возгорание, пожарные извлекли из гаража металлическую бочку с легковоспламеняющимся веществом, но бочку в безопасное место не транспортировали. Вечером и случилось страшное, произошло возгорание и двое 6-летних детей получили термические ожоги 90 % и 45-50 %, по прошествии 6 дней мальчик с термическим ожогом 90 % тела скончался.

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