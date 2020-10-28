В Уфе иномарка сбила 10-летнего мальчика

ДТП случилось ближе к вечеру на улице Шумавцова в Уфе. По данным ГИБДД, 49-летний местный житель, управляя «Hyundai Creta», наехал на 10-летнего мальчика, который переходил дорогу в неустановленном месте. Ребёнок получил различные травмы и был доставлен в больницу.