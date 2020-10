В Уфе иномарка сбила 10-летнего мальчика

В столице Башкирии зарегистрировано ДТП, которое произошло вчера, 28 октября. В аварии пострадал 10-летний мальчик, сообщает ГИБДД республики.

ДТП случилось ближе к вечеру на улице Шумавцова в Уфе. По данным ГИБДД, 49-летний местный житель, управляя «Hyundai Creta», наехал на 10-летнего мальчика, который переходил дорогу в неустановленном месте. Ребёнок получил различные травмы и был доставлен в больницу. Напомним, ранее в Стерлитамаке водитель скорой помощи сбил 10-летнего велосипедиста. Мальчик проезжал через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Как позже рассказал водитель, ребёнок внезапно появился на проезжей части, а скорая помощь торопилась на вызов.

