Таганрогские школьники отравились газом

Таганрогских школьников госпитализировали в результате отравления неустановленным газом.

Газета “Известия” сообщает, что пострадали семь школьников. По данному факту начато расследование. По предварительным данным, инцидент произошел после урока физкультуры - ученики восьмого класса зашли в раздевалку и почувствовали характерный запах. Практически сразу у них начались проблемы со здоровьем - кашель, жжение в горле, слезотечение. Семи ученикам пришлось обратиться за помощью к медикам и они были госпитализированы. В учебном заведении проводится проверка, о результатах которой сообщат позже.

