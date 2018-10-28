Специалисты «Россетей» вернули электричество в районе Туапсе

В Туапсинском районе Краснодарского края, который подтопило из-за непогоды, около 250 специалистов компании «Кубаньэнерго» вернули электричество в дома местных жителей, пишут «Новые известия».
Всего задействовали 44 бригады компании, которая является дочерней структурой "Россетей". Для работ предусмотрели более 80 единиц техники, в том числе высокой проходимости. Используются резервные источники питания.
"Специалисты соблюдают все требования электробезопасности. Дома и проводка проходят просушку, после чего местные жители дают согласие на подачу напряжения. Сейчас энергетики обследуют домовладения и закрывают заявки абонентов", - говорится в публикации.
Кроме того, осматриваются и энергообъекты, для включения оборудования проводятся профилактические и ремонтные работы. В горной местной, где эвакуировали население, завершаются мероприятия по запитке территорий, здесь же проводится просушка зданий.
Для получения информации местных жителей призвали обращаться по телефону горячей линии - 8-800-100-15-52. Координацией восстановительных работ занимаются обе компании.