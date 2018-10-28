Специалисты «Россетей» вернули электричество в районе Туапсе

Всего задействовали 44 бригады компании, которая является дочерней структурой "Россетей". Для работ предусмотрели более 80 единиц техники, в том числе высокой проходимости. Используются резервные источники питания.

"Специалисты соблюдают все требования электробезопасности. Дома и проводка проходят просушку, после чего местные жители дают согласие на подачу напряжения. Сейчас энергетики обследуют домовладения и закрывают заявки абонентов", - говорится в публикации.

Кроме того, осматриваются и энергообъекты, для включения оборудования проводятся профилактические и ремонтные работы. В горной местной, где эвакуировали население, завершаются мероприятия по запитке территорий, здесь же проводится просушка зданий.