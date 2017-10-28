В Белорецке из магазина изъято 105 бутылок опасной водки

Вчера, 27 октября, сотрудники полиции в Белорецке в одном из магазинов по улице Косоворотова обнаружили 105 бутылок алкоголя, который был изготовлен кустарным способом, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. Все бутылки с опасным напитком были изъяты. Хозяйка торговой точки будет привлечена к административной ответственности по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами». Женщине предстоит оплатить штраф.
23 октября сотрудники белорецкой полиции выявили факты незаконной продажи алкогольной продукции местным жителем. У него было изъято 37 литров водки. В отношении нарушителя составлен административный протокол.
24 октября сотрудники дорожно-патрульной службы задержали автомобиль ВАЗ-2109 под управлением 61-летнего жителя села Абзаково и 43-летнего водителя автомобиля Лада Ларгус, жителя села Исмакаево. Мужчины перевозили спиртосодержащую продукцию. В общей сложности у них изъято 10 литров спирта и 21 бутылка водки иностранного производства. По данным фактам проводится проверка.